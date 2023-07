POT D’ACCUEIL DES VACANCIERS AU VAL-D’AJOL Place du Sô Le Val-d’Ajol, 16 juillet 2023, Le Val-d'Ajol.

Le Val-d’Ajol,Vosges

La CONFRÉRIE DES TASTE-ANDOUILLES avec l’aimable participation de l’Office du Tourisme, de la Mairie du Val-d’Ajol du Comité de Foire et d’Animation, et des Amis des Monuments Anciens Invite les vacanciers en séjour dans notre « Vallée Verte et Gourmande».

Le dimanche 16 Juillet 2023

À 11 H 00—Place du Sô

(Sur le Marché )

Pour découvrir notre village et ses environs.. Tout public

Place du Sô

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est



The CONFRÉRIE DES TASTE-ANDOUILLES with the kind participation of the Tourist Office, the Val-d?Ajol Town Hall, the Comité de Foire et d?Animation, and the Friends of the Monuments Anciens invite holidaymakers staying in our « Vallée Verte et Gourmande ».

Sunday, July 16, 2023

At 11:00 am?Place du Sô

(At the Market)

To discover our village and its surroundings.

La CONFRÉRIE DES TASTE-ANDOUILLES con la amable participación de la Oficina de Turismo, el Ayuntamiento de Val-d’Ajol, el Comité de Foire et d’Animation, y los Amigos de los Monumentos Antiguos invitan a los veraneantes que se alojan en nuestro « Vallée Verte et Gourmande ».

Domingo 16 de julio de 2023

A las 11.00 h en la Place du Sô

(En el Mercado)

Para descubrir nuestro pueblo y sus alrededores.

Die CONFRÉRIE DES TASTE-ANDOUILLES mit der freundlichen Unterstützung des Fremdenverkehrsamtes, der Stadtverwaltung von Val-d’Ajol, des Messe- und Animationskomitees und der Freunde alter Monumente lädt alle Urlauber ein, die sich in unserem « Grünen und Gourmet-Tal » aufhalten.

Am Sonntag, den 16. Juli 2023

Um 11.00 Uhr auf dem Place du Sô

(Auf dem Markt )

Um unser Dorf und seine Umgebung zu entdecken.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT REMIREMONT