Les Foulées Gourmandes Place du six juin Langrune-sur-Mer, 26 août 2023, Langrune-sur-Mer.

Langrune-sur-Mer,Calvados

Course ludique mais cependant sportive sur un parcours nature agrémenté de 4 points de dégustation gourmands garnis de produits normands..

2023-08-26 12:00:00 fin : 2023-08-26 14:30:00. .

Place du six juin Rue de la plage

Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie



A fun yet sporting race on a nature trail with 4 gourmet tasting points stocked with Normandy produce.

Una carrera lúdica pero deportiva por un sendero natural con 4 puntos de degustación gastronómica abastecidos con productos de Normandía.

Spielerischer, aber dennoch sportlicher Lauf auf einem Naturparcours, der durch vier mit normannischen Produkten bestückte Gourmet-Verkostungspunkte aufgelockert wird.

Mise à jour le 2023-07-10 par Calvados Attractivité