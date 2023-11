MARCHÉ DE NOEL Place du Six Juin Arromanches-les-Bains, 25 novembre 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

Le marché de Noël revient comme chaque année à Arromanches, les 25 et 26 novembre dans la salle des fêtes. Des produits locaux et l’artisanat régional pourront vous aider pour trouver vos cadeaux de Noel ! Venez encourager ces créateurs en visitant leurs stands. Samedi 25 & dimanche 26 novembre de 10 h à 18 h, salle des fêtes, place du 6 Juin. Organisé par les Comités de Jumelage..

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Place du Six Juin Salle des Fêtes

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



The Christmas market returns to Arromanches every year, on November 25 and 26 in the village hall. Local products and regional crafts will help you find your Christmas gifts! Come and encourage these creators by visiting their stands. Saturday November 25 & Sunday November 26, 10 a.m. to 6 p.m., salle des fêtes, place du 6 Juin. Organized by the Comités de Jumelage.

El mercado de Navidad vuelve cada año a Arromanches, los días 25 y 26 de noviembre en el ayuntamiento del pueblo. Los productos locales y la artesanía regional le ayudarán a encontrar sus regalos de Navidad Venga a animar a estos creadores visitando sus puestos. Sábado 25 y domingo 26 de noviembre de 10.00 a 18.00 h, sala de fiestas, place du 6 Juin. Organizado por los Comités de Jumelage.

Der Weihnachtsmarkt kehrt wie jedes Jahr nach Arromanches zurück, und zwar am 25. und 26. November in der Festhalle. Lokale Produkte und regionales Kunsthandwerk können Ihnen dabei helfen, Ihre Weihnachtsgeschenke zu finden! Ermutigen Sie diese Schöpfer, indem Sie ihre Stände besuchen. Samstag, 25. und Sonntag, 26. November von 10 bis 18 Uhr, Festsaal, Place du 6 Juin. Organisiert von den Städtepartnerschaftskomitees.

Mise à jour le 2023-11-10 par Calvados Attractivité