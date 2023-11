Happy Halloween ! Place du Six Juin Arromanches-les-Bains, 31 octobre 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

Mardi 31 octobre, c’est Halloween !

Comme chaque année, Arromanches Loisirs Culture accueillera les enfants dans la salle des fêtes d’Arromanches pour partager des mixtures d’Halloween, de 14h30 à 18h…

Une maquilleuse sera sur place, ainsi qu’un magicien, un sculpteur sur ballons, un caricaturiste, un jeu XXL des petits chevaux, et même une pêche aux canards pour les plus petits monstres ;

Venez déguisés et on vous donnera même des bonbons !!!

Les enfants restent sous la responsabilités des parents évidemment.

A mardi !.

2023-10-31 14:30:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. .

Place du Six Juin RDC / Salle des Fêtes

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



Tuesday October 31st is Halloween!

As every year, Arromanches Loisirs Culture will be welcoming children to the Arromanches village hall to share in some Halloween mixtures, from 2.30pm to 6pm…

A make-up artist will be on hand, as well as a magician, a balloon sculptor, a caricaturist, an XXL game of little horses, and even duck fishing for the little monsters;

Come dressed up, and we’ll even give you candy!

Children remain the responsibility of their parents, of course.

See you on Tuesday!

¡El martes 31 de octubre es Halloween!

Como cada año, Arromanches Loisirs Culture acogerá a los niños en la sala de fiestas del pueblo de Arromanches para que se diviertan en Halloween, de 14.30 a 18.00 horas…

Habrá un maquillador, un mago, un globoflexia, un caricaturista, un juego XXL de caballitos e incluso pesca con pato para los pequeños monstruos;

¡Ven disfrazado y hasta te daremos caramelos!

Por supuesto, los niños quedan bajo la responsabilidad de sus padres.

¡Nos vemos el martes!

Am Dienstag, den 31. Oktober, ist Halloween!

Wie jedes Jahr empfängt Arromanches Loisirs Culture die Kinder von 14.30 bis 18 Uhr im Festsaal von Arromanches, um gemeinsam Halloween-Mischungen zu genießen…

Eine Maskenbildnerin wird vor Ort sein, ebenso wie ein Zauberer, ein Ballonkünstler, ein Karikaturist, ein XXL-Spiel mit kleinen Pferden und sogar ein Entenangeln für die kleinsten Monster;

Kommen Sie verkleidet und wir geben Ihnen sogar Süßigkeiten!!!

Die Kinder bleiben natürlich unter der Verantwortung der Eltern.

Bis Dienstag!

