Cirque-Compagnie Kadavresky-Les madeleines de Poulpe Place du Ségala Naucelle, 12 juillet 2023, Naucelle.

Naucelle,Aveyron

Chaque bouchée est un hymne au plaisir et à la découverte !.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . EUR.

Place du Ségala

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie



Every bite is a hymn to pleasure and discovery!

Cada bocado es un himno al placer y al descubrimiento

Jeder Bissen ist eine Hymne an den Genuss und die Entdeckung!

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI