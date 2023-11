Boutique éphémère de Noël Place du Saumon Wissembourg, 24 novembre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Venez trouver des idées cadeaux à la boutique éphémère de Noël ! De l’artisanat typique de la région proposé..

2023-11-24 fin : 2023-12-24 19:00:00. 0 EUR.

Place du Saumon

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



Come and find gift ideas at the Christmas ephemeral boutique! Typical local crafts on offer.

Ven a buscar ideas para regalar en la tienda de regalos de Navidad Venderemos artesanía típica de la zona.

Kommen Sie und finden Sie Geschenkideen in der kurzlebigen Weihnachtsboutique! Typisches Kunsthandwerk aus der Region angeboten.

