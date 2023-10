Cet évènement est passé Drunk Place du Ravelin Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Drunk

Place du Ravelin Toulouse, 13 septembre 2023, Toulouse.

Drunk
Mercredi 13 septembre, 21h00
Place du Ravelin
Entrée libre

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n'en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.

Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang

Place du Ravelin
Place du Ravelin, toulouse
Toulouse 31300 Saint-Cyprien
Haute-Garonne Occitanie

2023-09-13T21:00:00+02:00 – 2023-09-13T23:00:00+02:00

