Les Pires Place du Ravelin Toulouse, 13 septembre 2023, Toulouse.

Les Pires Mercredi 13 septembre, 21h00 Place du Ravelin Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ce film, qui était en compétition FIFIGROT 2022 a remporté l’Amphore du Peuple et l’Amphore des étudiants de l’ENSAV.

Un tournage va avoir lieu dans la cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer dans le nord de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer dans le film. Dans le quartier tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?

Marqué par la misère sociale de sa géographie et des personnages qui en portent le poids, Les Pires questionne le voyeurisme du cinéma, avec un réalisateur qui semble exploiter les blessures de ces laissés-pour-compte. Porté par la gouaille et l’énergie de ces formidables apprentis comédiens, une soif de vivre et une violence intrinsèque, la lumière parvient à surgir après maintes turpitudes et on se dit que finalement le cinéma n’est peut-être pas si vain.

>> Voir la bande annonce du film

Projection place du Ravelin quartier Saint-Cyprien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T21:00:00+02:00 – 2023-09-13T22:45:00+02:00

cinesouslesetoiles2023 Fifigrot

Copyright Pyramide Distribution