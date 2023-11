Marché de noël Place du Quinconce Buis-les-Baronnies, 16 décembre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Venez partager l’esprit festif des vacances de Noël avec les buxois ! Chocolat chaud, vin chaud et crêpes vous y attendent. Ce marché de Nöel organisé par l’association Dans les pas du géant, est au profit des enfants atteints de cancer..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 19:00:00. .

Place du Quinconce

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and share the festive spirit of the Christmas vacations with the people of Bux! Hot chocolate, mulled wine and pancakes await you. This Christmas market organized by the association Dans les pas du géant, is for the benefit of children with cancer.

¡Ven a compartir el espíritu festivo de las fiestas navideñas con la gente de Bux! Te esperan el chocolate caliente, el vino caliente y las tortitas. Este mercado navideño, organizado por la asociación Dans les pas du géant, es en beneficio de los niños con cáncer.

Kommen Sie und teilen Sie die festliche Stimmung der Weihnachtsferien mit den Buxois! Heiße Schokolade, Glühwein und Crêpes warten auf Sie. Dieser Weihnachtsmarkt wird von der Vereinigung Dans les pas du géant organisiert und kommt krebskranken Kindern zugute.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale