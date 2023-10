Fête de l’automne Place du Quinconce Buis-les-Baronnies, 21 octobre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Jeux géant de la ludothèque Mistigri, Buvette et crèpes avec les Aventouriers, Assemblée citoyenne « Buis de demain », Buvette avec l’association des parents d’élèves.

Puis venez danser avec TurboZarico à partir de 18h15 sur la Place du Quinconce!.

2023-10-21 14:30:00 fin : 2023-10-21 . .

Place du Quinconce

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Giant games from the Mistigri toy library, refreshments and crepes with the Aventouriers, « Buis de demain » citizens’ assembly, refreshments with the parents’ association.

Then come and dance with TurboZarico from 6.15pm on the Place du Quinconce!

Juegos gigantes de la ludoteca del Mistigri, refrescos y crêpes con los Aventouriers, asamblea ciudadana « Buis de demain », refrescos con la asociación de padres.

A continuación, baile con TurboZarico a partir de las 18.15 h en la plaza del Quinconce

Riesenspiele der Ludothek Mistigri, Imbiss und Crêpes mit den Aventouriers, Bürgerversammlung « Buis de demain », Imbiss mit der Association des parents d’élèves.

Ab 18:15 Uhr tanzt TurboZarico auf dem Place du Quinconce!

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale