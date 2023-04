Oxygene summer – Fête votive Saint Laurent Place du Quinconce, 12 août 2023, Buis-les-Baronnies.

Oxygene Summer c’est une discothèque en plein air. Venez danser sur les plus grands hits!.

2023-08-12 à 21:30:00 ; fin : 2023-08-12 . .

Place du Quinconce

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Oxygene Summer is an outdoor disco. Come and dance to the greatest hits!

Oxygene Summer es una discoteca al aire libre. Ven a bailar al ritmo de los grandes éxitos

Oxygene Summer ist eine Diskothek unter freiem Himmel. Tanzen Sie zu den größten Hits!

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale