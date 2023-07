Jeux – Fête de la Saint Laurent place du Quinconce Buis-les-Baronnies, 12 août 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Mistigri sortira ses jeux pour vous faire jouer à la Fête de la Saint Laurent le samedi 12 août.

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . .

place du Quinconce

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mistigri will bring out its games for you to play at the Fête de la Saint Laurent on Saturday, August 12

Mistigri sacará sus juegos para que juegues en la Fête de la Saint Laurent el sábado 12 de agosto

Mistigri wird seine Spiele auspacken, um Sie beim Sankt-Laurentius-Fest am Samstag, dem 12. August, spielen zu lassen

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale