Artistes et artisans d’art place du quinconce, 28 mai 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Le collectif du chat bleu, un collectif d’artistes et artisans d’art viendra vous présenter ses œuvres place du quinconce à Buis les baronnies. Durant tout la journée, venez découvrir un savoir faire et de belles créations originales. .

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . .

place du quinconce

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The collective of the blue cat, a collective of artists and craftsmen will come to present you its works place of the quincunx in Buis les baronnies. During all the day, come to discover a knowledge to make and beautiful original creations.

El « Collectif du chat bleu », un grupo de artistas y artesanos, presentará sus obras en la Place du Quinconce de Buis les Baronnies. Durante todo el día, venga a descubrir un saber hacer y bellas creaciones originales.

Das Kollektiv du chat bleu, ein Kollektiv von Künstlern und Kunsthandwerkern, wird Ihnen seine Werke auf der Place du quinconce in Buis les baronnies vorstellen. Während des ganzen Tages können Sie hier das Know-how und die schönen, originellen Kreationen entdecken.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale