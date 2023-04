Notenbulles & Interval et Montain Road – Les Lointaines Place du Quinconce Buis-les-Baronnies Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies

Notenbulles & Interval et Montain Road – Les Lointaines Place du Quinconce, 20 mai 2023, Buis-les-Baronnies. Atelier Musical avec Notenbulles et Interval

Concert Montain Road (traditionnel irlandais).

2023-05-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-20 . .

Place du Quinconce

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Musical workshop with Notenbulles and Interval

Concert Montain Road (traditional Irish) Taller musical con Notenbulles e Interval

Concierto Montain Road (tradicional irlandés) Musical-Workshop mit Notenbullen und Interval

Konzert Montain Road (traditionell irisch) Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

