MARCHE DE NOEL 2023 Place du Quai Saint Gervais Saint-Gervais-sur-Mare, 3 décembre 2023, Saint-Gervais-sur-Mare.

Saint-Gervais-sur-Mare,Hérault

Marché de Noël

DIMANCHE 3 DECEMBRE

De 9h00 à 18h00 sous tentes chauffées

Pour trouver des cadeaux originaux proposés par les producteurs et créateurs locaux

CRÈCHE ANIMÉE : à la Chapelle des Pénitents

Samedi 2 décembre

à 15h00, un concert de Noël Orgue et Chant « Cantem Nadal » sera donné en l’église paroissiale de St Gervais.

organisé par ACAPMO

RENSEIGNEMENTS : MAISON CÉVENOLE 04.67.23.68.88.

Place du Quai Saint Gervais

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie



Christmas Market

SUNDAY DECEMBER 3

9:00 am to 6:00 pm under heated tents

Find original gifts from local producers and designers

CRÈCHE ANIMÉE: at the Chapelle des Pénitents

Saturday, December 2nd

at 3:00 pm, an Organ and Song Christmas concert « Cantem Nadal » will be given in the parish church of St Gervais.

organized by ACAPMO

INFORMATION: MAISON CÉVENOLE 04.67.23.68.88

Mercado de Navidad

DOMINGO 3 DE DICIEMBRE

De 9.00 a 18.00 h bajo carpas climatizadas

Para encontrar regalos originales de productores y diseñadores locales

Creche animada: en la Chapelle des Pénitents

Sábado 2 de diciembre

a las 15:00 horas, concierto de Navidad de órgano y canto « Cantem Nadal » en la iglesia parroquial de St Gervais.

organizado por ACAPMO

INFORMACIÓN: MAISON CÉVENOLE 04.67.23.68.88

Weihnachtsmarkt

SONNTAG, 3. DEZEMBER

Von 9.00 bis 18.00 Uhr in beheizten Zelten

Um originelle Geschenke zu finden, die von lokalen Erzeugern und Schöpfern angeboten werden

ANIMIERTE KRETA: in der Chapelle des Pénitents

Samstag, 2. Dezember

um 15.00 Uhr findet in der Pfarrkirche von St. Gervais ein Weihnachtskonzert mit Orgel und Gesang « Cantem Nadal » statt.

organisiert von ACAPMO

INFORMATIONEN: MAISON CÉVENOLE 04.67.23.68.88

