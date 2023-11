Vide-Dressing/Jouets de l’AS Fauilletaise Place du Puits Fauillet, 26 novembre 2023, Fauillet.

Fauillet,Lot-et-Garonne

Vide-Dressing/Jouets organisé par le Basket de Fauillet.

– Accueil des exposants à partir de 8h.

– Petite Restauration et Buvette sur place..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. EUR.

Place du Puits Salle Omnisport

Fauillet 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Dress-up/Toy Sale organized by Fauillet Basket.

– Exhibitors welcome from 8am.

– Snacks and refreshments on site.

Venta de disfraces y juguetes organizada por el Fauillet Basket Club.

– Los expositores serán bienvenidos a partir de las 8 de la mañana.

– Aperitivos y refrescos disponibles.

Vide-Dressing/Spielzeug, organisiert vom Basket de Fauillet.

– Empfang der Aussteller ab 8 Uhr.

– Kleine Snacks und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Val de Garonne