Marché de Noël de Saulgé Place du Prieuré SAULGE, 17 décembre 2023, SAULGE.

Marché de Noël de Saulgé Dimanche 17 décembre, 16h00 Place du Prieuré Entrée libre

De nombreux commerçants et artisans participeront au marché de Noël pour vendre leurs produits, animation gratuite, dégustation d’agneau du Poitou-Charentes, restauration, Père Noël, Vin chaud et chocolat offerts, tombola, Balade en calèche et poneys.

Concert de la Chorale La Clef de sol dans l’église à 18h puis à 19h

Place du Prieuré Place du Prieuré 86500 SAULGÉ SAULGE 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.49.91.05.79 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T20:00:00+01:00

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T20:00:00+01:00

Marché de Noël convivialité