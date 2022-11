Marché de Noël Place du Prieuré SAULGE Catégories d’évènement: Saulgé

Vienne

Marché de Noël Place du Prieuré, 18 décembre 2022, SAULGE. Marché de Noël Dimanche 18 décembre, 16h00 Place du Prieuré

Entrée libre tous publics

Produits locaux, création & artisanat d’art Place du Prieuré Place du Prieuré 86500 SAULGÉ SAULGE 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Produits locaux, création & artisanat d’art : tout pour faire ses cadeaux à une semaine de noël !

Concert de la chorale La Clef de Sol (18h puis 19h, église), dégustation d’agneau du Poitou-Charentes, vin chaud & chocolats offerts, tombola, balade en calèche & poneys.

Tout ça en présence du Père Noël !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-18T16:00:00+01:00

2022-12-18T20:00:00+01:00 Mairie de Saulgé

