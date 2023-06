Les 13 et 14 juillet, Venez faire la fête ! place du président petit varennes vauzelles, 13 juillet 2023, varennes vauzelles.

La surprise viendra donc du côté programme. Pas d’inquiétude les incontournables de la soirée du 13 juillet, l’apéritif offert par la Municipalité à 19h, le concert de la Batterie Fanfare à 20h, le feu d’artifice à 22h30 et la soirée musicale, animée cette année par Florence Pariot, sont conservés.

Du côté de l’après-midi du 13 juillet, on reprend la recette de l’année passée ! Le Centre Social Municipal et le service des sports préparent des animations et des jeux sous forme de challenge auxquels participer en famille (les enfants seront sous la responsabilité de leur(s) parent(s)). Vous y retrouverez des jeux de vos kermesses d’enfant, qui laissent une large place au rire et à la bonne humeur. Venez vous essayer à des concours de dessin, de la planche à savon, des parcours du serveur ou au jeu de billes, molky, mikado géant … Toutes ces activités seront gratuites et commenceront dès 13h30.

Vous pourrez également assister aux courses cyclistes proposées par le CCVV. De 15h30 à 18h30, les cyclistes prendront le départ des courses en fonction de leur catégorie d’âge. À 18h, venez participer à la remise des récompenses des animations de l’après-midi et profiter ensuite de l’apéritif offert par la Municipalité.

Une restauration rapide sera disponible le soir. Vous aurez le choix entre les repas préparés par le Comité des Fêtes, l’ASAV Rugby et les foodtrucks de pizza, de spécialités antillaises et de pâtisseries/confiseries.

Le 14 juillet, une cérémonie officielle se tiendra à 11h, devant la stèle de la Mairie, suivie d’un vin d’honneur au Centre Gérard Philipe.

On vous donne rendez-vous les 13 et 14 juillet, venez profiter des animations jusque tard dans la soirée !

Infos pratiques : Fête Nationale, le 13 juillet, place de l’église, place du Président Petit, à partir de 13h30 et le 14 juillet, devant la stèle de la Mairie, à 11h. Tout le programme est sur varennes-vauzelles.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T13:30:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

2023-07-14T11:00:00+02:00 – 2023-07-14T12:00:00+02:00

