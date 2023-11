RÉVEILLON – DJ LABS ET DJ PATOU Place du Pré commun La Canourgue, 31 décembre 2023, La Canourgue.

La Canourgue,Lozère

Venez commencer l’année 2024 ensemble à la salle des fêtes ! Soirée du réveillon organisée par DJ Labs et DJ Patou en collaboration avec l’association des commerçants et des professions libérales de La Canourgue.

2 Formules : – A partir de 19h30 : ki….

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Place du Pré commun Salle des fêtes

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



Come and start the year 2024 together at the salle des fêtes! New Year’s Eve party organized by DJ Labs and DJ Patou in collaboration with the association des commerçants et des professions libérales de La Canourgue.

2 options: – From 7.30pm: ki…

¡Ven a empezar juntos el año 2024 en la Salle des Fêtes! Fiesta de Nochevieja organizada por DJ Labs y DJ Patou en colaboración con la asociación de comerciantes y profesiones liberales de La Canourgue.

2 opciones: – A partir de las 19:30: ki…

Beginnen Sie das Jahr 2024 gemeinsam in der Festhalle! Silvesterabend, organisiert von DJ Labs und DJ Patou in Zusammenarbeit mit dem Verband der Händler und Freiberufler von La Canourgue.

2 Formeln: – Ab 19.30 Uhr: Ki…

