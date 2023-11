DÉCROCHER LA LUNE – THÉÂTRE CARPE DIEM Place du pré commun La Canourgue, 1 décembre 2023, La Canourgue.

La Canourgue,Lozère

Rendez-vous à la salle des fêtes du village pour voir le spectacle « Décrocher la lune » écrit et mis en scène par Roxane RIZVI présenté par la compagnie le « Théâtre Carpe Diem ».

Entrée libre et tout public. Sans réservation…..

Place du pré commun Salle des fêtes

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



Join us at the village hall to see the show « Décrocher la lune » written and directed by Roxane RIZVI and presented by the « Théâtre Carpe Diem » company.

Free admission for all. No reservation required….

Acuda a la sala del pueblo para ver el espectáculo « Décrocher la lune », escrito y dirigido por Roxane RIZVI y presentado por la compañía « Théâtre Carpe Diem ».

Entrada gratuita para todos. Sin reserva previa….

Wir treffen uns im Festsaal des Dorfes, um das Stück « Décrocher la lune » zu sehen, das von Roxane RIZVI geschrieben und inszeniert wurde und von der Theatergruppe « Théâtre Carpe Diem » aufgeführt wird.

Freier Eintritt und für jedes Publikum. Ohne Reservierung….

