CORRIDA D’HALLOWEEN – FOYER RURAL DE LA CANOURGUE Place du pré commun La Canourgue, 31 octobre 2023, La Canourgue.

La Canourgue,Lozère

Participez à la « Corrida » d’Halloween » de La Canourgue, course déguisée pédestre de 6km dans les rues du village ! Mettez vos meilleurs déguisements !!

18h15 : Ouverture de la Corrida, course de 1km des enfants

19h : Départ de la corrida sur la plac….

Place du pré commun

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



Take part in La Canourgue’s Halloween « Corrida », a 6km disguised pedestrian race through the village streets! Put on your best disguises!

6:15pm: Opening of the Corrida, 1km children’s race

7pm: Start of the Corrida on the square…

Participe en la Corrida de Halloween de La Canourgue, una carrera pedestre disfrazada de 6 km por las calles del pueblo ¡Ponte tu mejor disfraz!

18.15 h: Apertura de la Corrida, carrera infantil de 1 km

19.00 h: Salida de la Corrida en la plaza…

Nehmen Sie am « Corrida » d’Halloween » von La Canourgue teil, einem 6 km langen verkleideten Fußgängerlauf durch die Straßen des Dorfes! Ziehen Sie Ihre besten Verkleidungen an!!!

18.15 Uhr: Eröffnung der Corrida, 1km-Lauf der Kinder

19h: Start der Corrida auf dem Plac…

