RENCONTRE AVEC LE FRATERNIBUS – SECOURS CATHOLIQUE PLACE DU PRÉ COMMUN La Canourgue, 24 octobre 2023, La Canourgue.

La Canourgue,Lozère

Les secours catholiques vous invitent à partager un moment convivial de rencontre autour d’un café ou d’un thé avec le Frateribus qui se posera sur la place du pré commun de 9h à 12h !

Renseignements : 07 48 10 01 57….

2023-10-24 fin : 2023-10-24 12:00:00. EUR.

PLACE DU PRÉ COMMUN

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



Catholic Relief Services invites you to share a convivial moment of encounter over coffee or tea with the Frateribus, which will stop at Place du Pré Commun from 9am to 12pm!

Information: 07 48 10 01 57…

Los Servicios Católicos de Socorro le invitan a compartir un momento de convivencia tomando un café o un té con el Frateribus, que estará en la Place du Pré Commun de 9h a 12h

Información: 07 48 10 01 57…

Die Katholische Nothilfe lädt Sie ein, einen geselligen Moment der Begegnung bei einer Tasse Kaffee oder Tee mit dem Frateribus zu teilen, der von 9 bis 12 Uhr auf dem Place du pré commun landen wird!

Informationen: 07 48 10 01 57…

Mise à jour le 2023-10-14 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn