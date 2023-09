VIDE GRENIERS DES MAMANS – FAMILLES ACTIVES Place du Pré Commun La Canourgue, 7 octobre 2023, La Canourgue.

La Canourgue,Lozère

Rendez-vous à la salle des fêtes du village pour le Vide grenier des mamans. Vous y trouverez des bonnes occasions pour vos enfants de 0 à 16 ans :vêtements, jeux, jouets, livres, matériels et accessoires de puériculture, etc… »

Renseignements et insc….

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Place du Pré Commun Salle des fêtes

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



Meet us at the village hall for the « Vide grenier des mamans ». You’ll find bargains items for your children aged 0 to 16: clothes, games, toys, books, childcare equipment and accessories, etc. »

Information and registration

Únete a nosotros en el salón del pueblo para el mercadillo de las mamás. Encontrarás gangas para tus hijos de 0 a 16 años: ropa, juegos, juguetes, libros, material y accesorios de puericultura, etc. »

Información e inscripciones

Wir treffen uns im Festsaal des Dorfes zum Flohmarkt der Mütter. Hier finden Sie Schnäppchen für Ihre Kinder von 0 bis 16 Jahren: Kleidung, Spiele, Spielzeug, Bücher, Material und Zubehör für die Säuglingspflege, usw. »

Informationen und Anmeldungen…

Mise à jour le 2023-09-20 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn