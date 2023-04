FESTIVAL DE JEUX CARCASSONNE Place du Prado, 9 septembre 2023, Carcassonne.

Les 9 et 10 septembre 2023

La 2nde édition du festival revient à Carcassonne.

Que cela soit la Médiévalité ou le Jeu de société, Carcassonne est mis à l’honneur dans la cité Médiévale tout le week-end.

Retrouvez des animations dans différences univers temporels installés dans la Cité Médiévale de Carcassonne, avec des tables de jeux, des spectacles et des ateliers en tous genres sur une époque bien précise.

De nombreux goodies et surprises exclusifs à cet évènement sont également prévu tout le week-end !

Organisation par ASMODEE France et Office Municipal de Tourisme de Carcassonne..

2023-09-09 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-09 18:00:00. .

Place du Prado

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



September 9 and 10, 2023

The 2nd edition of the festival returns to Carcassonne.

Whether it is Medievalism or Board Games, Carcassonne is honored in the Medieval City all weekend.

Find animations in different temporal universes installed in the Medieval City of Carcassonne, with game tables, shows and workshops of all kinds on a specific period.

Many goodies and surprises exclusive to this event are also planned all weekend!

Organized by ASMODEE France and Office Municipal de Tourisme de Carcassonne.

9 y 10 de septiembre de 2023

La 2ª edición del festival vuelve a Carcasona.

Medievalismo o juegos de mesa, Carcasona es homenajeada en la Ciudad Medieval durante todo el fin de semana.

Encontrará animaciones en diferentes universos temporales instaladas en la Ciudad Medieval de Carcasona, con mesas de juego, espectáculos y talleres de todo tipo sobre una época específica.

Además, durante todo el fin de semana están previstas muchas sorpresas exclusivas de este evento

Organizado por ASMODEE Francia y la Oficina Municipal de Turismo de Carcasona.

Am 9. und 10. September 2023

Die 2. Ausgabe des Festivals kehrt nach Carcassonne zurück.

Ob Mittelalter oder Gesellschaftsspiele, Carcassonne wird in der mittelalterlichen Stadt das ganze Wochenende über geehrt.

In der Cité Médiévale de Carcassonne gibt es verschiedene Zeitwelten mit Spieltischen, Aufführungen und Workshops, die sich mit einer bestimmten Epoche beschäftigen.

Das ganze Wochenende über gibt es außerdem zahlreiche Goodies und Überraschungen, die es nur bei dieser Veranstaltung gibt!

Veranstalter sind ASMODEE France und das Office Municipal de Tourisme de Carcassonne.

Mise à jour le 2023-04-07 par A.D.T. de l’Aude / OMT Carcassonne