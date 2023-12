Fête de Noël à St Geours de Maremne Place du Prada Saint-Geours-de-Maremne, 1 décembre 2023, Saint-Geours-de-Maremne.

Saint-Geours-de-Maremne,Landes

Au programme de cette journée festive : animations pour petits et grands, photo avec le père Noël, marché des commerçants avec possibilité de restauration en musique sur place.

Et pour clôturer ces festivités, un grand lâché de ballon sera programmé à 16h..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 16:00:00. .

Place du Prada

Saint-Geours-de-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



The program for this festive day includes entertainment for young and old, a photo opportunity with Santa Claus, and a merchants’ market with live music and catering.

And to round off the festivities, a big balloon release is scheduled for 4pm.

En el programa de esta jornada festiva: animaciones para grandes y pequeños, una foto con Papá Noel, un mercado de comerciantes con la posibilidad de comer fuera al ritmo de la música en directo.

Y para rematar la fiesta, a las 16:00 habrá una gran suelta de globos.

Auf dem Programm dieses festlichen Tages stehen: Animationen für Groß und Klein, ein Foto mit dem Weihnachtsmann, ein Markt der Händler mit der Möglichkeit, vor Ort etwas zu essen und Musik zu hören.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten findet um 16 Uhr ein großer Ballonstart statt.

Mise à jour le 2023-11-28 par OTI LAS