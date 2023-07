Spectacle L’homme qui plantait des arbres Place du Pra Bé Peyrelevade, 15 juillet 2023, Peyrelevade.

Le Festival de théâtre itinérant vous propose de venir découvrir le spectacle « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono, proposition du comédien Camille Voyenne du collectif Champ Libre..

The Festival de théâtre itinérant invites you to discover Jean Giono’s « L’homme qui plantait des arbres » (The Man Who Planted Trees), proposed by actor Camille Voyenne of the Champ Libre collective.

El Festival de Teatro Itinerante le invita a venir a ver « L’homme qui plantait des arbres » (El hombre que plantaba árboles), de Jean Giono, interpretada por Camille Voyenne, del colectivo Champ Libre.

Das Wandertheaterfestival lädt Sie ein, das Stück « L’homme qui plantait des arbres » von Jean Giono zu sehen, ein Vorschlag des Schauspielers Camille Voyenne vom Kollektiv Champ Libre.

