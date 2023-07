Circuit du village de Saint-Montan pour les scolaires Place du Poussiac 07220 Saint Montan Saint-Montan, 15 septembre 2023, Saint-Montan.

Circuit du village de Saint-Montan pour les scolaires Vendredi 15 septembre, 14h30 Place du Poussiac 07220 Saint Montan Sur Inscription

– Introduction au village médiéval de Saint-Montan restauré par des bénévoles depuis plus de 50 ans

– Exploration des deux châteaux

– Possibilité d’organiser deux visites d’environ 1 h 30 chacun

Place du Poussiac 07220 Saint Montan saint montan Saint-Montan 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0664503288 »}, {« type »: « email », « value »: « carole.naimo@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saint-montan.fr/Les-Amis-de-Saint-Montan »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:30:00+02:00 – 2023-09-15T17:30:00+02:00

Site patrimonial remarquable chateau

Association des Amis de Saint Montan