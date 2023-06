D’hier à aujourd’hui en musique! Place du Poundet Bielle, 19 juillet 2023, Bielle.

Bielle,Pyrénées-Atlantiques

Une occasion à ne pas manquer pour une soirée musicale entre passé et présent !

Trucs – cie Hart Brut

Ce sont ces objets à la fois culturels et patrimoniaux, qu’ont choisi Alexis Toussaint et Romain Colautti (batteur et bassiste du groupe Artús) pour vous proposer un concert original explorant la musicalité sans en oublier la portée symbolique.

Hip-h’òc, une rencontre – Cie Menestres Gascons

Création surprenante et poétique qui mêle hip-hop et danse traditionnelle. Le résultat ne pouvait qu’être explosif ! La rencontre entre un danseur de hip-hop, deux danseuses et deux musiciennes danseuses traditionnelles fait éclater les codes des deux esthétiques.

Des cantères de la vallée viendront également enchanter cette soirée que nous vous promettons festive et étonnante !.

Place du Poundet

Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An opportunity not to be missed for a musical evening between past and present!

Trucs – cie Hart Brut

Alexis Toussaint and Romain Colautti (drummer and bassist with Artús) have chosen these cultural and heritage objects for an original concert exploring musicality without forgetting its symbolic significance.

Hip-h?òc, une rencontre – Cie Menestres Gascons

A surprising and poetic creation that blends hip-hop and traditional dance. The result was bound to be explosive! The encounter between a hip-hop dancer, two female dancers and two traditional musician-dancers shatters the codes of both aesthetics.

Local cantères will also be on hand to enchant an evening that we promise will be both festive and astonishing!

Una velada imperdible de música del pasado y del presente

Compañía Trucs – Hart Brut

Alexis Toussaint y Romain Colautti (batería y bajista del grupo Artús) han elegido estos objetos culturales y patrimoniales para un concierto original que explora la musicalidad sin olvidar su significado simbólico.

Hip-h?òc, une rencontre – Cie Menestres Gascons

Una creación sorprendente y poética que mezcla hip-hop y danza tradicional. El resultado es explosivo El encuentro entre un bailarín de hip-hop, dos bailarinas y dos músicos-bailarines tradicionales rompe los códigos de las dos estéticas.

Algunas cantantes del valle también actuarán en una velada que promete ser festiva y sorprendente

Eine Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten, für einen musikalischen Abend zwischen Vergangenheit und Gegenwart!

Trucs – cie Hart Brut

Alexis Toussaint und Romain Colautti (Schlagzeuger und Bassist der Gruppe Artús) haben diese kulturellen und patrimonialen Objekte ausgewählt, um Ihnen ein originelles Konzert zu bieten, das die Musikalität erkundet, ohne ihre symbolische Bedeutung zu vergessen.

Hip-h?òc, eine Begegnung – Cie Menestres Gascons

Eine überraschende und poetische Kreation, die Hip-Hop und traditionellen Tanz miteinander verbindet. Das Ergebnis konnte nur explosiv sein! Die Begegnung zwischen einem Hip-Hop-Tänzer, zwei Tänzerinnen und zwei Musikern, die traditionell tanzen, sprengt die Codes der beiden Ästhetiken.

Auch Kantoren aus dem Tal werden diesen Abend verzaubern, den wir Ihnen als festlich und überraschend versprechen!

