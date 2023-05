Voyage dans le Rétro ! Place du Poundet, 18 juin 2023, Bielle.

Bielle,Pyrénées-Atlantiques

C’est un moment de partage où les passionnés peuvent présenter et raconter l’histoire de leurs véhicules, échanger des adresses pour des pièces et réparations, le tout dans une ambiance chaleureuse autour d’un bon café. Il permet également de lancer des initiatives tel que la mise en place d’un rallye et / ou de partir ensemble sur d’autres rassemblements..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 12:00:00. EUR.

Place du Poundet

Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



It is a moment of sharing where enthusiasts can present and tell the history of their vehicles, exchange addresses for parts and repairs, all in a warm atmosphere around a good coffee. It also allows to launch initiatives such as the setting up of a rally and / or to go together on other gatherings.

Es un momento de intercambio en el que los apasionados pueden presentar y contar la historia de sus vehículos, intercambiar direcciones para piezas y reparaciones, todo ello en un ambiente cálido en torno a un buen café. También es una oportunidad para poner en marcha iniciativas como la creación de un rally y/o acudir juntos a otras concentraciones.

Es ist eine Zeit des Austauschs, in der Liebhaber die Geschichte ihrer Fahrzeuge präsentieren und erzählen können, Adressen für Ersatzteile und Reparaturen austauschen können und das alles in einer warmen Atmosphäre bei einem guten Kaffee. Außerdem können hier Initiativen wie eine Rallye und/oder gemeinsame Fahrten zu anderen Treffen gestartet werden.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées