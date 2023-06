Marché des Producteurs de Pays Place du Pouget Cosnac, 24 juin 2023, Cosnac.

Cosnac,Corrèze

Vente directe du producteur aux consommateurs, dans une ambiance conviviale, des tables, bancs, barbecues sont à votre disposition afin de consommer sur place les produits du marché..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 21:00:00. .

Place du Pouget

Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Direct sale from the producer to the consumers, in a convivial atmosphere, tables, benches, barbecues are at your disposal in order to consume on the spot the products of the market.

Venta directa del productor al consumidor, en un ambiente acogedor, con mesas, bancos y barbacoas disponibles para comer in situ los productos del mercado.

Direktverkauf vom Erzeuger an die Verbraucher, in einer geselligen Atmosphäre, Tische, Bänke und Grills stehen zu Ihrer Verfügung, um die Produkte des Marktes vor Ort zu verzehren.

Mise à jour le 2023-06-07 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze