Marché du vendredi (3 exposants) Place du Posteuil Rians Catégories d’Évènement: Rians

Var

Marché du vendredi (3 exposants) Place du Posteuil, 1 janvier 2023, Rians. Fruits, légumes, fromager, poissonnier, boucher, charcutier, vêtements.

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place du Posteuil

Rians 83560 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Fruits, vegetables, cheese maker, fishmonger, butcher, butcher’s shop, clothing Fruta, verduras, queso, pescado, carnicería, cerdo, ropa Obst, Gemüse, Käserei, Fischhändler, Metzgerei, Kleidung Mise à jour le 2023-01-04 par Provence Verte & Verdon Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Rians, Var Autres Lieu Place du Posteuil Adresse Place du Posteuil Ville Rians Departement Var Lieu Ville Place du Posteuil Rians

Place du Posteuil Rians Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rians/

Marché du vendredi (3 exposants) Place du Posteuil 2023-01-01 was last modified: by Marché du vendredi (3 exposants) Place du Posteuil Place du Posteuil 1 janvier 2023 Place du Posteuil Rians

Rians Var