VIDE – GRENIER DE L’ASSOCIATION COEUR DE CAUSSES Place du Portal Causses-et-Veyran, 24 septembre 2023, Causses-et-Veyran.

Causses-et-Veyran,Hérault

Vide – Grenier organisé par l’association Cœur de Causses de 8h à 13h sur la place du Portal. 5€ les 3 m..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . .

Place du Portal

Causses-et-Veyran 34490 Hérault Occitanie



Garage sale organized by the C?ur de Causses association from 8 am to 1 pm on the Place du Portal. 5? per 3 m.

Venta de garaje organizada por la asociación Cœur de Causses de 8h a 13h en la plaza del Portal. 5? por 3 m.

Vide – Grenier organisiert von der Vereinigung C?ur de Causses von 8 bis 13 Uhr auf dem Place du Portal. 5? pro 3 m.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT AVANT-MONTS