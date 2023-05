Bal Folk Tout Art Fer Place du port, Segré (49), 2 septembre 2023, .

Bal Folk Tout Art Fer Samedi 2 septembre, 20h00 Place du port, Segré (49) 0

Dans le cadre du festival concours de peinture et de sculpture nous organisons comme l’année passée un grand bal Folk sur la place du port à Segré.Le groupe Damjann et son animateur abimeront la soirée et vous feront danser.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T20:00:00+02:00 – 2023-09-03T00:00:00+02:00

