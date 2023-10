Fête de la Saint-Nicolas Place du Port, quais Chateauneuf-sur-loire, 26 novembre 2023, Chateauneuf-sur-loire.

Fête de la Saint-Nicolas Dimanche 26 novembre, 13h00 Place du Port, quais Voir http://www.musee-marinedeloire.fr

Fête de la Saint-Nicolas, patron des mariniers, dans une ambiance conviviale et festive.

Retrouvez les mariniers de tous horizons sur leurs bateaux décorés, les marcheurs, le musée et ses amis. Accueillez Saint-Nicolas. Des animations, des ateliers, des dégustations et des découvertes ! Le tout en musique !

Place du Port, quais Place du Port et quais, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire 02 38 46 84 46 http://www.musee-marinedeloire.fr marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T13:00:00+01:00 – 2023-11-26T15:30:00+01:00

©OTI Françoise Malherbe