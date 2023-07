Marché de quartier: Polo Beyris Place du Polo Beyris Bayonne, 27 octobre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Tous les vendredis dans le quartier du polo Beyris de 8h à 13h : poissonnier, volailler, boucher, traiteurs, fruits et légumes… et un foodtruck pour discuter autour d’un café..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 13:00:00. .

Place du Polo Beyris

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every Friday in the Beyris Polo area from 8am to 1pm: fishmonger, poulterer, butcher, delicatessen, fruit and vegetables? and a foodtruck for a chat over a cup of coffee.

Todos los viernes, en la zona de Beyris Polo, de 8.00 a 13.00: pescadería, pollería, carnicería, charcutería, frutería… y un foodtruck para charlar mientras se toma un café.

Jeden Freitag im Poloviertel Beyris von 8 bis 13 Uhr: Fischhändler, Geflügelhändler, Metzger, Feinkosthändler, Obst- und Gemüseläden? und ein Foodtruck, um bei einem Kaffee zu plaudern.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Bayonne