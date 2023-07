Les jeudis de Larros Place du Pointon Gujan-Mestras, 24 août 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

20h00 : Banda LES AMUSE GUEULES

21h30 : Concert LADANIVA

La musique de ce groupe fait appel à des influences venues du monde entier, de la musique traditionnelle des Balkans au maloya en passant par le jazz et le reggae, avec de fortes racines dans le folklore arménien. Cette diversité est à l’image de la chanteuse Jacqueline Baghdasaryan, d’origine arménienne et biélorusse. Cette jeune femme a rencontré Louis Thomas, multiinstrumentiste de talent et a formé avec lui Ladaniva.

22h45 : Concert TRANSBAL EXPRESS

Ce groupe vous embarque pour un tour du monde en chansons. Populaire et insatiable, il se nourrit de ses voyages, pioche dans les répertoires ancestraux, de l’Europe de l’Est aux Caraïbes, du Japon au Bénin, emprunte aux courants actuels et fait danser les cultures et les sons.

Restauration rapide sur place par l’association « Gujan-Mestras en Fêtes »..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 . .

Place du Pointon

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



8:00 pm: Banda LES AMUSE GUEULES

9:30pm: Concert LADANIVA

The music of this group draws on influences from all over the world, from traditional Balkan music to maloya, jazz and reggae, with strong roots in Armenian folklore. This diversity is reflected in singer Jacqueline Baghdasaryan, of Armenian and Belarusian origin. This young woman met Louis Thomas, a talented multi-instrumentalist, and formed Ladaniva with him.

10:45pm: TRANSBAL EXPRESS concert

This group takes you on a world tour in song. Popular and insatiable, they draw on their travels and ancestral repertoires, from Eastern Europe to the Caribbean, from Japan to Benin, borrowing from current trends and making cultures and sounds dance.

Fast food provided by the « Gujan-Mestras en Fêtes » association.

20.00 h: Banda LES AMUSE GUEULES

21.30 h: Concierto de LADANIVA

La música de este grupo bebe de influencias de todo el mundo, desde la música tradicional balcánica hasta la maloya, el jazz y el reggae, con fuertes raíces en el folclore armenio. Esta diversidad se refleja en la cantante Jacqueline Baghdasaryan, de origen armenio y bielorruso. Esta joven conoció a Louis Thomas, multiinstrumentista de talento, y formó con él Ladaniva.

22.45 h: Concierto de TRANSBAL EXPRESS

Este grupo da la vuelta al mundo cantando. Populares e insaciables, recurren a sus viajes y repertorios ancestrales, de Europa del Este al Caribe, de Japón a Benín, tomando prestadas las tendencias actuales y haciendo bailar culturas y sonidos.

Comida rápida a cargo de la asociación « Gujan-Mestras en Fêtes ».

20.00 Uhr: Banda LES AMUSE GUEULES

21.30 Uhr: Konzert LADANIVA

Die Musik dieser Gruppe vereint Einflüsse aus der ganzen Welt, von der traditionellen Balkanmusik über Maloya bis hin zu Jazz und Reggae, mit starken Wurzeln in der armenischen Folklore. Diese Vielfalt ist das Spiegelbild der Sängerin Jacqueline Baghdasaryan, die armenischer und weißrussischer Abstammung ist. Die junge Frau lernte den talentierten Multiinstrumentalisten Louis Thomas kennen und gründete mit ihm die Band Ladaniva.

22.45 Uhr: Konzert TRANSBAL EXPRESS

Diese Gruppe nimmt Sie mit auf eine Weltreise in Liedern. Die Gruppe ist populär und unersättlich, sie nährt sich von ihren Reisen, greift auf althergebrachte Repertoires zurück, von Osteuropa bis zur Karibik, von Japan bis Benin, nimmt Anleihen bei aktuellen Strömungen und lässt Kulturen und Klänge tanzen.

Der Verein « Gujan-Mestras en Fêtes » sorgt für schnelle Verpflegung vor Ort.

