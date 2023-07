Les jeudis de Larros Place du Pointon Gujan-Mestras Catégories d’Évènement: Gironde

Gujan-Mestras Les jeudis de Larros Place du Pointon Gujan-Mestras, 20 juillet 2023, Gujan-Mestras. Gujan-Mestras,Gironde 19h30 : Concert SUNNY MOOD 20h30 : Concert ZOCCO BAÏA 21h30 : Spectacle QUATUOR LEONIS 22h45 : Concert EZPZ.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . .

Place du Pointon

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



7:30 pm: SUNNY MOOD concert 8:30 p.m.: ZOCCO BAÏA concert 9:30 pm: QUATUOR LEONIS show 10:45pm: EZPZ concert 19.30 h: concierto de SUNNY MOOD 20.30 h: Concierto ZOCCO BAÏA 21.30 h: Espectáculo QUATUOR LEONIS 22.45 h: Concierto de EZPZ 19.30 Uhr: Konzert SUNNY MOOD 20.30 Uhr: Konzert ZOCCO BAÏA 21.30 Uhr: Aufführung LEONIS QUATUOR 22.45 Uhr: Konzert EZPZ Mise à jour le 2023-06-20 par OT Gujan-Mestras Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Gujan-Mestras Autres Lieu Place du Pointon Adresse Place du Pointon Ville Gujan-Mestras Departement Gironde Lieu Ville Place du Pointon Gujan-Mestras

Place du Pointon Gujan-Mestras Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gujan-mestras/