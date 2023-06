Les jeudis de Larros Place du Pointon Gujan-Mestras Gujan-Mestras Catégories d’Évènement: Gironde

Gujan-Mestras Les jeudis de Larros Place du Pointon Gujan-Mestras, 6 juillet 2023, Gujan-Mestras. Gujan-Mestras,Gironde SPECTACLES GRATUITS

19h30 : Concert THE WAVE JAZZ BAND 20h30 : Concert FANFARE RUE LATINO 21h30 : Concert BENIN INTERNATIONAL MUSIQUE 22h45 : Concert QUE TENGO Restauration rapide sur place par l’association « Gujan-Mestras en Fêtes »..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 . EUR.

Place du Pointon

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



FREE SHOWS

7:30 pm: Concert by THE WAVE JAZZ BAND 8:30 pm: Concert FANFARE RUE LATINO 9:30 pm: Concert BENIN INTERNATIONAL MUSIQUE 22h45: QUE TENGO concert Fast food provided by the « Gujan-Mestras en Fêtes » association. ESPECTÁCULOS GRATUITOS

19.30 h: Concierto de THE WAVE JAZZ BAND 20.30 h: Concierto de FANFARE RUE LATINO 21.30 h: Concierto de BENIN INTERNATIONAL MUSIQUE 22.45 h: Concierto de QUE TENGO Comida rápida a cargo de la asociación « Gujan-Mestras en Fêtes ». KOSTENLOSE AUFFÜHRUNGEN

19.30 Uhr: Konzert THE WAVE JAZZ BAND 20.30 Uhr: Konzert FANFARE RUE LATINO 21.30 Uhr: Konzert BENIN INTERNATIONAL MUSIQUE 22.45 Uhr: Konzert QUE TENGO Schnellrestauration vor Ort durch den Verein « Gujan-Mestras en Fêtes ». Mise à jour le 2023-06-07 par OT Gujan-Mestras Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Gujan-Mestras Autres Lieu Place du Pointon Adresse Place du Pointon Ville Gujan-Mestras Departement Gironde Lieu Ville Place du Pointon Gujan-Mestras

Place du Pointon Gujan-Mestras Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gujan-mestras/

Les jeudis de Larros Place du Pointon Gujan-Mestras 2023-07-06 was last modified: by Les jeudis de Larros Place du Pointon Gujan-Mestras Place du Pointon Gujan-Mestras 6 juillet 2023