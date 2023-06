Fête de la Musique Place du Pointon Gujan-Mestras, 21 juin 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Après Juliette, Mathieu Boogaerts, Lio, Yves Jamait et Enzo Enzo, Yoann FreeJay, Duende la ville accueille pour la 40ème édition Erika Lee Boussard, le Choeur de chants de marins de l’Argonautique, les groupes de Michel Wolff, Mangue Louve, Tohu Bohu et Moovers Gujan-Mestras accueille

19h : LAFABLE

Ce duo condense joie, couleur et vitamine dans une pop-électronique explosive. Avec leurs énergies communicatives Coline et Théo emmènent le public entre humour, dérision et sincérité.

20h30 : LES AUTRES

Avec leur approche moderne de la chanson française, ces trois artistes mêlent jazz manouche, reggae, funk rock

21h45 : ECHOO

Ce groupe de reprises bordelais offre un show avec les plus grands tubes des années 50 à nos jours remaniés et vitaminés. Un spectacle détonnant qui nous fera danser !

Restauration sur place avec l’Association Gujan-Mestras en Fêtes.

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . EUR.

Place du Pointon

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Following in the footsteps of Juliette, Mathieu Boogaerts, Lio, Yves Jamait and Enzo Enzo, Yoann FreeJay, Duende la ville welcomes Erika Lee Boussard, the Choeur de chants de marins de l’Argonautique, Michel Wolff’s bands, Mangue Louve, Tohu Bohu and Moovers Gujan-Mestras for the 40th edition

7pm: LAFABLE

This duo condenses joy, color and vitamin into explosive electronic pop. With their infectious energy, Coline and Théo take the audience on a journey through humor, derision and sincerity.

8:30pm: LES AUTRES

With their modern approach to French chanson, these three artists blend gypsy jazz, reggae and funk rock

9:45pm: ECHOO

This cover band from Bordeaux puts on a show featuring the greatest hits from the 50s to the present day, reworked and energized. An explosive show that’s sure to get you up and dancing!

Catering on site with Association Gujan-Mestras en Fêtes

Después de Juliette, Mathieu Boogaerts, Lio, Yves Jamait y Enzo Enzo, Yoann FreeJay, Duende la ville acoge a Erika Lee Boussard, el Choeur de chants de marins de l’Argonautique, los grupos de Michel Wolff, Mangue Louve, Tohu Bohu y Moovers Gujan-Mestras para la 40ª edición

19.00 h: LAFABLE

Este dúo pone alegría, color y vitamina en un pop electrónico explosivo. Con su energía contagiosa, Coline y Théo llevan al público en un viaje a través del humor, la burla y la sinceridad.

20.30 h: LES AUTRES

Con su moderno enfoque de la chanson francesa, estos tres artistas mezclan jazz gitano, reggae, funk rock y mucho más

21.45 h: ECHOO

Este grupo bordelés de versiones ofrece un espectáculo con los grandes éxitos de los años 50 hasta nuestros días, reelaborados y vitaminados. Un espectáculo explosivo para bailar

Catering a cargo de la Asociación Gujan-Mestras en Fêtes

Nach Juliette, Mathieu Boogaerts, Lio, Yves Jamait und Enzo Enzo, Yoann FreeJay, Duende empfängt die Stadt für die 40. Ausgabe Erika Lee Boussard, den Chor für Seemannslieder der Argonautique, die Gruppen von Michel Wolff, Mangue Louve, Tohu Bohu und Moovers Gujan-Mestras accueille

19 Uhr: LAFABLE

Dieses Duo verdichtet Freude, Farbe und Vitamine in einer explosiven Pop-Elektronik. Mit ihren ansteckenden Energien nehmen Coline und Théo das Publikum mit zwischen Humor, Spott und Aufrichtigkeit.

20.30 Uhr: LES AUTRES

Mit ihrem modernen Ansatz des französischen Chansons vermischen diese drei Künstler Gypsy-Jazz, Reggae, Funk-Rock

21.45 Uhr: ECHOO

Diese Cover-Band aus Bordeaux bietet eine Show mit den größten Hits der 50er Jahre bis heute, die neu aufgelegt und mit Vitamin versehen werden. Eine explosive Show, die uns zum Tanzen bringen wird!

Verpflegung vor Ort mit dem Verein Gujan-Mestras en Fêtes

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Gujan-Mestras