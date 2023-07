La Fête des possibles – Village associatif, alternatif & solidaire place du poid public Castanet-Tolosan, 30 septembre 2023, Castanet-Tolosan.

La Fête des possibles – Village associatif, alternatif & solidaire Samedi 30 septembre, 14h00 place du poid public Entrée libre et gratuite pour tou.te.s

La fête des possibles,

Un collectif d’associations castanéennes : La Rafistolerie, Le Grenier, l’amap Castacroûte, Couleurs en herbe, le Comité de Quartier des Fontanelles, les Jardins familiaux, ICEA, La Yourte Nature, Le 100e Singe, Eclore accompagnement, Festa d’Oc, et pleins de partenaires,

propose, La Fête des possibles, et pour sa 3ème édition, un thème celui de la ville de demain..

un grand stand d’informations sur les associations présentes et des animations pour toutes et tous autour de thématiques variées : réemploi, alimentation, énergies, circuits-courts, numérique, écologie intérieure, éduction non-violente, plantes, agriculture, climat…

La maquette 3D sera fabuleuse !

Tout au long de l’après-midi, sur un espace dédié le public apportera « sa pierre à l’édifice » avec des éléments naturels et/ou de récup afin de réaliser une œuvre collective éphémère… Une construction participative, soyez imaginatifs, créatifs et libres de rêver. Qu’est -ce qui te ferait rêver dans la ville de demain ?

> tout le programme

mais encore

Partageons un moment convivial lors de la préparation d’une Disco soupe ! Le principe est de cuisiner ensemble et en musique les invendus du marché que nous dégusterons ensuite sous forme de soupe, dips, smoothie, jus de fruits ou autres. Nous pourrons l’accompagner de vos mets sucrés et salés que nous mettrons en commun en mode auberge espagnole lors pour un fabuleux repas partagé en mode banquet ! (apportez vos couverts).

Il y aura des jeux, des crêpes, La plancha truck et ses bons ptits plats et les superbes empanandas de Pacha Manita… une buvette… le tout en Sol violette.

des concerts et même un bal avec ‘Escopissem pas et Trad’Auz ,

puis les Yeux de la voisine …

l’expo. de photos « nature » d’Aymeric Brossard

des jeux d’adresse, ou coopératifs

des chants en occitan avec Escopissem pas

un agitateur et des crieuses…

un concert de clôture avec le Pikette quartet

Visitez l’expo des collégiens sur le thème de la ville demain

(proposée par le collège Jean-Jaurès de Castanet)

>> la programmation détaillée sur la page de La fête des possibles !

Vous souhaitez bénévoler mais bien sûr c’est possible aussi ! ;)

Entrée libre et gratuite pour tou.te.s

Où ça ? sur la place Argyroupoli (place du marché plein air du samedi)

> repli sous la halle Gaspard Fieubet en cas de pluie

On vous attends nombreuses et nombreux, jeunes et moins jeunes pour faire la Fête des possibles !

place du poid public 16b avenue de Toulouse, Castanet tolosan 31320 Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:00:00+02:00

Forum du faire ensemble FETE DES POSSIBLES

@Bé ©La fête des possibles