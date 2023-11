Balade en calèche place du plot Le Puy-en-Velay, 9 décembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Des promenades en calèche avec Attelage 43 (gratuit) partent de la place du Plot de 13h45 à 18h..

2023-12-09 13:45:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

place du plot

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Carriage rides with Attelage 43 (free) depart from Place du Plot from 1.45pm to 6pm.

Los paseos en carruaje con Attelage 43 (gratuitos) parten de la Place du Plot de 13.45 a 18.00 h.

Kutschfahrten mit Attelage 43 (kostenlos) starten von 13:45 bis 18:00 Uhr auf dem Place du Plot.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay