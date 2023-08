JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE LA TOUR – OFFICE DE TOURISME DE L’AUBRAC AUX GORGES DU TARN Place du Plô Chanac, 16 septembre 2023, Chanac.

Chanac,Lozère

Lors des journées européennes du patrimoine, la tour ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’histoire de la forteresse et ses anecdotes médiévales.

Visite sans réservation, venir directement sur place.

Tarif : participation libre….

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

Place du Plô Site de la tour

Chanac 48230 Lozère Occitanie



During the European Heritage Days, the tower opens its doors for you to discover the history of the fortress and its medieval anecdotes.

Visit without reservation, come directly on the spot.

Price: free participation…

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, la torre abre sus puertas para que descubra la historia de la fortaleza y sus anécdotas medievales.

Visita sin reserva, acuda directamente al lugar.

Precio: entrada gratuita…

An den Europäischen Tagen des Kulturerbes öffnet der Turm seine Türen, um Ihnen die Geschichte der Festung und ihre mittelalterlichen Anekdoten näher zu bringen.

Besichtigung ohne Reservierung, kommen Sie direkt vor Ort.

Tarif: freie Teilnahme…

