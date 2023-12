Marché de Noël d’Aubas Place du platane Aubas, 17 décembre 2023 10:00, Aubas.

Aubas,Dordogne

Marché de Noël organisé par l’Amicale Laïque d’Aubas.

Nombreux exposants.

Bourse aux jouets.

Animations gratuites : visite du Père Noël avec lecture de contes à 10h45, et tour de calèche de 11h30 à 15h.

Animations gartuites

Menu 18€ : soupe, croziflette, salade, gâteau, vin, café..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

Place du platane

Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market organized by the Amicale Laïque d’Aubas.

Many exhibitors.

Toy market.

Free entertainment: visit from Santa Claus with storytelling at 10:45 a.m., and horse-drawn carriage ride from 11:30 a.m. to 3 p.m.

Free entertainment

Menu 18? soup, croziflette, salad, cake, wine, coffee.

Mercado de Navidad organizado por la Amicale Laïque d’Aubas.

Numerosos expositores.

Mercado de juguetes.

Animaciones gratuitas: visita de Papá Noel con cuentacuentos a las 10h45 y paseo en coche de caballos de 11h30 a 15h00.

Animación gratuita

Menú 18? sopa, croziflette, ensalada, tarta, vino, café.

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Amicale Laïque d’Aubas.

Zahlreiche Aussteller.

Börse für Spielzeug.

Kostenlose Animationen: Besuch des Weihnachtsmanns mit Märchenlesung um 10:45 Uhr und Kutschenfahrt von 11:30 bis 15:00 Uhr.

Gartuits-Animationen

Menü 18? : Suppe, Croziflette, Salat, Kuchen, Wein, Kaffee.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère