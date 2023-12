Téléthon 2023 à Aubas Place du Platane Aubas, 1 décembre 2023, Aubas.

Aubas,Dordogne

Jeudi 7 décembre :

Repas « A la rencontre des élus CCVH ». Ouvert à tous. Truffothon : tombola pour une truffe.

Vendredi 8 décembre :

20h30 : concours de belote à la salle des fêtes Aubas

20h : Tournoi de tennis de table par le TTA au centre de Loisirs d’Aubas.

Tout le week-end, stand de ventes de fleurs, tombola..

2023-12-07 fin : 2023-12-08 . EUR.

Place du Platane Salle des fêtes

Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Thursday, December 7:

Meal « Meet the CCVH elected representatives ». Open to all. Truffothon: raffle for a truffle.

Friday December 8th :

8:30pm: belote competition at the Aubas village hall

8pm: TTA table tennis tournament at Aubas leisure center.

All weekend, flower sales stand, tombola.

Jueves 7 de diciembre:

Comida « Conoce a los representantes electos del CCVH ». Abierto a todos. Truffothon: sorteo de una trufa.

Viernes 8 de diciembre :

20h30: Concurso de belote en la sala de fiestas de Aubas

20.00 h: Torneo de tenis de mesa de la TTA en el centro de ocio de Aubas.

Durante todo el fin de semana, puestos de flores y tómbola.

Donnerstag, den 7. Dezember :

Essen « A la rencontre des élus CCVH » (Begegnung mit den CCVH-Abgeordneten). Für alle offen. Truffothon: Tombola für einen Trüffel.

Freitag, 8. Dezember :

20.30 Uhr: Belote-Wettbewerb in der Aubas-Festhalle

20 Uhr: Tischtennisturnier des TTA im Centre de Loisirs in Aubas.

Das ganze Wochenende: Blumenverkaufsstand, Tombola.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère