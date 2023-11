Concours de belote Place du Platane Aubas Catégories d’Évènement: Aubas

Dordogne Concours de belote Place du Platane Aubas, 2 décembre 2023, Aubas. Aubas,Dordogne Début des parties à 21h. Tourin offert..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Place du Platane Salle des fêtes

Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Games start at 9pm. Dinner on offer. Los partidos comienzan a las 21.00 horas. Se ofrece cena. Beginn der Spiele um 21 Uhr. Tourin wird angeboten. Mise à jour le 2023-11-17 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère Détails Catégories d’Évènement: Aubas, Dordogne Autres Lieu Place du Platane Adresse Place du Platane Salle des fêtes Ville Aubas Departement Dordogne Lieu Ville Place du Platane Aubas latitude longitude 45.0823498;1.19078708

Place du Platane Aubas Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubas/