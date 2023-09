Repas d’automne à Aubas Place du Platane Aubas, 21 octobre 2023, Aubas.

Aubas,Dordogne

Repas d’automne mique-petit salé organisé par le Comité des fêtes d’Aubas..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Place du Platane Salle des fêtes

Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Autumn meal of mique-petit salé organized by the Comité des fêtes d’Aubas.

Comida de otoño de mique-petit salé organizada por el Comité des fêtes d’Aubas.

Herbstmahlzeit mique-petit salé, organisiert vom Festkomitee von Aubas.

