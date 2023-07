Marché des producteurs de Pays Place du platane Aubas, 2 août 2023, Aubas.

Aubas,Dordogne

Marché de producteurs avec restauration sur place et animation musicale.

Apportez vos couverts!.

2023-08-02 fin : 2023-08-02 00:00:00. .

Place du platane

Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Farmers’ market with on-site food and musical entertainment

Bring your cutlery!

Mercado agrícola con servicio de catering in situ y espectáculos musicales.

¡Traiga sus cubiertos!

Bauernmarkt mit Verpflegung vor Ort und musikalischer Unterhaltung.

Bringen Sie Ihr eigenes Besteck mit!

Mise à jour le 2023-06-13 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère