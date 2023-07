George Dandin ou le Paysan qui se voyait Bourgeois Place du platane Aubas, 29 juillet 2023, Aubas.

Aubas,Dordogne

Comédie champêtre et interactive de Molière. Buvette, saucisse / merguez / frites / beignets sur place

Spectacle tout public Durée : 60 mn. Réserver.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

Place du platane

Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Interactive country comedy by Molière. Refreshment bar, sausage / merguez / French fries / doughnuts on site

Show for all audiences Duration: 60 min. Book now

Comedia campestre interactiva de Molière. Bar de refrescos, salchichas / merguez / patatas fritas / donuts in situ

Espectáculo para todos los públicos Duración: 60 min. Reservar ahora

Ländliche und interaktive Komödie von Molière. Getränke, Bratwurst / Merguez / Pommes / Krapfen vor Ort

Aufführung für alle Altersgruppen Dauer: 60 Min. Buchen

Mise à jour le 2023-07-02 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère