COURSE DE PÈRE NOËL Place du Pilori Craon, 26 novembre 2023, Craon.

Craon,Mayenne

Préparez vos costumes et vos baskets pour la course de pères Noël de Craon. Gratuit, inscription en ligne, course tout public..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Place du Pilori

Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire



Get your costumes and sneakers ready for the Craon Santa Claus Race. Free, online registration, race open to all.

Prepara tus disfraces y tus zapatillas para la Craon Father Christmas Run. Inscripción gratuita en línea, carrera abierta a todos.

Bereiten Sie Ihre Kostüme und Turnschuhe für den Weihnachtsmannlauf in Craon vor. Kostenlos, Online-Anmeldung, Rennen für alle.

